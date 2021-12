Nasdaq Composite : Du sport au programme cette semaine

(BFM Bourse) - Fin de semaine particulièrement difficile pour les valeurs de croissance à Wall Street, principalement sur le secteur technologique, avec une accélération à la baisse du Nasdaq Composite vendredi après la publication de chiffres mi figue, mi raisin sur l'emploi américain. L'indice, dans des volumes relativement épais, a perdu pas loin de 2% à 15 085 points, passant même en séance sous le seuil psychologique des 15 000. Ce dernier a certes été préservé, mais la configuration de bougies dite en englobante baissière laisse augurer une poursuite d'une phase de réajustement technique dans une grande volatilité. L'heure n'est plus au rally inconditionnel.

Vendredi sur le front statistique, le point d'orgue était atteint à 14h30 (Heure de Paris) avec la publication du rapport fédéral sur l'emploi, rapport NFP (pour Non Farm Payrolls). Le rapport montre que l'économie américaine n'a créé sur la période "que" 210 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture). La dynamique des salaires ne montrant pas de signes de sur-échauffement, le rapport donne un peu de "mou" à la corde de J. Powell. Publié vendredi également, les données finales du PMI ISM pour les services sont ressorties largement au-delà des attentes, à proximité immédiate des 70 points.

C'est bien l’attitude de la Fed qui, face à l'échauffement des prix et aux conséquences encore floues d'Omicron sur la reprise économique, va déterminer l'ampleur des prises de profits à venir. Alors que la question du rythme de la normalisation de la politique monétaire américaine est mis en balance, les données de l'inflation (prix à la consommation) publiées jeudi retiendront l'attention des salles des marchés. De quoi servir de matière première brute à la décision de la Fed, attendue semaine en 50.

"La contagion rapide inquiète, bien que les effets semblent rester légers et les taux de vaccination à travers le monde pourraient éviter de faire face à des restrictions trop importantes et à un impact trop sévère sur la reprise économique", pour Vincent Boy (IG France).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée, mardi, et mercredi, dans une amplitude plus grande mais des volumes moins forts.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir. La capacité à "tenir" les 15 000 points sera essentielle.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15420.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime