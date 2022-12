Nasdaq Composite : Drapeau rompu, le seuil symbolique des 10 000 points en garde-fou

(BFM Bourse) - L'échauffement marqué des Treasuries 10 ans (3,574%) consécutive au ton ferme adopté par la Fed la semaine passée, aura catalysé la rupture de la borne basse d'un drapeau de consolidation (10 960 / 11 000 points), dans des volumes épais.

Pour rappel mercredi, la fermeté du ton employé par la Fed, en clôture du dernier FOMC de l'année, aura surpris une grande frange d'investisseurs qui s'attendaient à davantage de souplesse, notamment en réaction à la récente publication d'un ralentissement marqué de l'inflation, au sens des CPI de novembre. J. Powell, qui intervenait en conférence de presse à l'issue du FOMC, a balayé l'espoir d'une pause dans le processus de hausse des taux début 2023, option qualifiée de "prématurée". Pas de surprise en revanche au niveau de l'ampleur de la hausse des Fed Funds, gonflés de 50 pdb pour atteindre 4,50%.

"Le discours de Jerome Powell la semaine dernière, a remis les investisseurs à leur place, qui ont compris qu’un soft landing ne viendrait probablement pas de pair avec un pivot de la réserve fédérale américaine" constate froidement Vincent BOY (IG France). "Par ailleurs, les commentaires du président de la Fed, montraient que l’institution choisirait de forcer la récession, plutôt que de voir l’inflation persister à long terme."

Les membres de la Fed ont relevé leurs projections de taux, tablant sur 5,1% pour 2023 et 4,1% pour 2024, contre respectivement 4,6% et 3,9% lors de leur réunion de septembre. Ils anticipent par ailleurs une inflation plus élevée, à 3,1% pour 2023, contre 2,8% précédemment, et à 3,5% pour l’inflation "core", c’est-à-dire hors prix de l’énergie et alimentaires, contre 3,1% en septembre.

"Jusqu’ici, toute mauvaise statistique était saluée par les investisseurs et était positive pour les marchés financiers, car elle permettait d’anticiper une Fed plus clémente", a poursuivi M Boy. "A partir de maintenant, il est fort probable que les mauvaises données économiques soient négatives pour l’évolution des indices mondiaux, du fait des craintes d’une récession en 2023."

Or les indices baromètres d'activité (PMI) en 1ères estimations pour décembre, publiés vendredi, ont lourdement déçu. Manquant la cible, le PMI US services est ressorti en nette baisse à 44.4 et la composante industrielle à 46.2. Chris Williamson, Chief Business Economist at S&P Global Market Intelligence, apporté les éclairages suivants: "les données de l'enquête suggèrent que les hausses de taux de la Fed ont l'effet désiré sur l'inflation, mais que le le coût économique augmente et les risques de récession progressent de façon conséquente".

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le drapeau (11 novembre / 14 décembre) est désormais rompu, dans des conditions de volumes qui font sens. Une fois comblé le reliquat du gap du 10 novembre, pleinement menacé, l'indice a deux points de chute de court terme (10 260, puis le seuil symbolique des 10 000 points), avant d'envisager une réaction technique de contestation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10960.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

