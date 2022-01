Nasdaq Composite : Digestion aisée des derniers repères inflationnistes

(BFM Bourse) - Avec le soulagement après la publication des indices des prix à la consommation hier, le Nasdaq Composite sera même parvenu à grappiller 0,23% à 15 188 points, en validant un pullback sur une oblique majeure, à proximité immédiate de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond qui poursuit son aplatissement. L'indice phare des valeurs technologiques américaines est toujours étroitement dépendant des Treasuries 10 ans. Les rendements des obligations d’État LT sont dans une phase de volatilité importante depuis les Minutes la semaine passées. Ils sont de retour à à un niveau légèrement inférieur à 1,74.

Hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils), les prix américains ont progressé en décembre de 0,6%, contre une cible à +0,5%. Il faut dire que le rythme de hausse mensuel des prix confirme sa tendance à ralentir. Rappelons qu'en mai et juillet, sur le même panier de produits, la hausse mensuelle était de 0,8%. Interrogé mardi par le Sénat sur la stratégie de l'institution pour combattre l'inflation aux États-Unis, J Powell a "a promis de tout mettre en œuvre" au cours de son second mandat pour lutter contre la hausse des prix à la consommation. Cette dernière atteignant, sur un an, hors alimentation et énergie, 5,5%...

Dans l'immédiat, les investisseurs viennent de prendre connaissance de 2 chiffres manquant quelque peu les attentes, mais qui auront le "mérite" aux yeux des marchés de ne pas montrer de signes de "suréchauffement" sur le front de l'industrie et de l'emploi. L'indice des prix à la production a progressé de 0,2% en décembre (contre 0,8% en novembre), et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont pointé à 230 000 nouvelles unités.

A suivre les stocks de brut à 17h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. Une droite oblique (tracé en noir) symbolise parfaitement l'appétit de fond des acheteurs, ainsi que leur mobilisation dans la durée.

A court terme:

Le tableau est en revanche beaucoup plus nuancé à court terme depuis l'englobante baissière du 22 novembre, après inscriptions de sommets historiques. Hier dans des volumes solides, l'indice est venu clôturer sur les points bas exactement, après des pertes continues en cours de séance, laissant pour trace une bougie en marubozu d'école. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu tester une oblique haussière à forte pente (en noir), que nous mettons sous surveillance rapprochée. Sa rupture, en cours, doit encore être validée par la volatilité et les volumes. En ce sens, la structure de la bougie hebdomadaire, loin d'être achevée, sera déterminante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15900.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime