Nasdaq Composite : Deux signaux de divergence

(BFM Bourse) - Une phase de respiration, sur des niveaux de cours de très grande fermeté, se profile sur le Nasdaq Composite, avec d'une part l'accueil plutôt frais de statistiques chinoises ce lundi, et d'autre part l'attente des "Minutes" de la Fed, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion FOMC. Concernant les chiffres chinois publiés ce matin, focus sur deux parmi quatre d'entre eux: la production industrielle, dont le rythme de hausse en rythme annuel ralentit à +6.4% (contre +7,9% attendu) et les ventes au détail (+8.5% en rythme annuel contre +10.9% attendu).

Parmi les prochains événements à suivre, "la Golden Week cette année aura lieu du vendredi 1er octobre au jeudi 7 octobre. C’est un véritable test grandeur nature pour la deuxième économie mondiale qui connaît actuellement un regain de cas de Covid-19, note John Plassard chez Mirabaud.

"L’idée de départ de ces Golden Weeks était à la fois de promouvoir l’économie intérieure (en encourageant le tourisme intérieur et la consommation), mais également de permettre aux migrants de retourner dans leur famille. Ce sont des semaines commerciales très fortes pour les acteurs du tourisme et du retail en Chine, ou pour ceux qui travaillent avec une clientèle chinoise (promotions, offres spéciales...)", explicite M Plassard.

Sans rendez-vous statistique majeur ce lundi côté américain, les investisseurs vont continuer digérer le dernier rapport mensuel NFP (Non Farm Payrolls), enthousiasmant pour rappel avec des créations de postes frôlant le million et une baisse du taux de chômage à 5.4% de la population active.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond reste naturellement haussier sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Cependant, à très court terme, des signaux de divergence entre cours et volumes d'une part, et cours et indice de force relative d'autre part, laissent augurer l'entrée dans une phase de respiration, pouvant prendre la forme d'une courte correction en direction d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) toujours aussi bien orientée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime