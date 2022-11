Nasdaq Composite : Des raisons de rester prudent

(BFM Bourse) - Doji parfait, volumes faméliques, aucun repères statistiques, pour une séance écourtée en plein weekend de Thanksgiving vendredi, autant dire un coup pour rien à Wall Street sur les principaux indices. Le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques américaines, devrait gagner en volatilité dès ce lundi, à la baisse sous la pression de la Chine, où des affrontements entre civils et policiers se multiplient, sur fond d'exaspération des populations concernées par la politique Zéro-Covid.

Le nombre de cas quotidien de contamination au coronavirus en Chine continue de progresser, ayant atteint plus de 40.000 lundi, soit un nouveau record, quand bien même l’ultra-majorité de ces cas restent asymptomatiques. Face aux restrictions très importantes qui sont mises en place dans le pays, des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs villes chinoises pour faire part de leur mécontentement et réclamer davantage de libertés politiques, ce qui reste extrêmement rare dans le pays.

Les opérateurs tentent par ailleurs de décrypter les inflexions d’éléments de langage contenues dans les dernières Minutes de la Fed, laissant entendre que la courbe de hausse de hausse de taux pourrait avoir un rythme d'ascension plus lent et durer plus longtemps, sans donner de précisions quant au taux final... Or ce dernier, potentiellement peut varier de 5 à 7% selon les scénarios.

Pour rappel, alors que le tassement dans la progression des IPC américains avait laissé auguré, il y a deux semaines, un adoucissement relatif de la politique monétaire de la Fed, les signes d'une poursuite du durcissement se sont en effet, par la suite multipliés. James Bullard le président de l'antenne de Saint-Louis de la Réserve fédérale américaine, connu pour ses positions "faucon", a déclaré que les taux devraient évoluer au-dessus de 5% pour juguler l'inflation.

Côté macroéconomie, rien à se mettre sous la dent ce lundi; il faudra attendre demain pour un repère majeur: l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure de la bougie de mardi 15/11, en pendu, flanqué de deux bougies aux corps rouges situés en grande partie sous les points bas de mardi, laisse augurer un essoufflement précoce du rebond entamé le 10 novembre sur gap. Le gap (un autre, plus ancien, baissier datant du 13 septembre) a perdu pour l'instant son pouvoir d'attraction, les 11 460 points faisant leur office de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10260.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

