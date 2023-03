Nasdaq Composite : Des postes vacants nombreux, des candidats trop rares

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (+0,73% hier, à 11 462 points) a fait mieux que résister à un maintien des rendements des bons du Trésor à 10 ans au-dessus des 4%. Tant que l'entrée dans un scénario de type spirale inflationniste prix / salaires est évité, le marché se contente de tenir ses positions, résiste majoritairement aux tentations de prises de profits. En ce sens, les prochains chiffres sur l'emploi (enquête ADP, et rapport NFP pour février vendredi prochain seront scrutés).

Des repères majeurs qui constitueront une base de travail solide pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire pour les mois à venir, et qui permettra en tous cas à court terme, de faire pencher la balance en faveur de +25 ou +50 points de base de hausse des Fed Funds pour le prochain FOMC.

Car l'état des tensions sur l'emploi est non seulement fort, mais chronique. "Les emplois sont nombreux aux États-Unis, mais les candidats sont rares.", résume froidement Christian Scherrmann, économiste américain chez DWS, qui observe qu' "il y a presque deux fois plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. La dernière fois que ce ratio a été aussi élevé, c'était en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsque l'industrie a dû se réorienter radicalement vers la production d'armes et que de nombreux jeunes Américains servaient à l'étranger."

Hier les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont une nouvelle fois ressorties sous le seuil des 200 000 nouvelles unités.

"Les banques centrales et les investisseurs doivent s'inquiéter des taux de chômage, des tendances salariales et de l'inflation dans l'immédiat. Il n'est donc pas étonnant que les banquiers et les investisseurs soient si dépendants des données et que les anticipations de taux d'intérêt et d'inflation restent si volatiles sur les marchés financiers", avertit l'économiste.

A suivre l'ISM services à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sans réaction vive et confirmée par la volatilité en cours même de séance, l'ancien range entre 10 250 et 11 450 points est pour les séances à venir la base de travail de prédilection. L'oscillateur RSI (relative strenght index) est en pleine navigation d'une borne haute à une borne basse. Avis négatif de court terme émis.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11960.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

