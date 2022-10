Nasdaq Composite : Des Minutes à fort enjeu, entre NFP et IPC

(BFM Bourse) - Nouvelle baisse subie par le Nasdaq Composite hier (-1,04% à 10 542 points), dans des volumes d'échanges quelconques alors que le jour était férié et chômé (pas à Wall Street) pour des pans entiers de l'économie. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine devrait trouver un point d'équilibre précaire ce mardi, sur un niveau de support graphique, alors que se profile la publication, demain, des Minutes, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed.

Minutes qui prendront inévitablement une coloration particulière après la publication vendredi de chiffres de l'emploi américain particulièrement dynamiques et solides. "Encore une fois, en cette période bien singulière, « good news is bad news »," éclaire Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion, signifiant par là que toute bonne nouvelle sur la santé de l'économie américaine est un pas de plus vers la poursuite d'une politique monétaire belliqueuse.

"Bien que certains indicateurs avancés aient faibli récemment, le taux de chômage et le taux de participation ont reflété un marché trop tendu pour que la Fed infléchisse sa politique monétaire, ce qui suggère une hausse de 75 pb lors de sa prochaine réunion", abonde César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

A ce titre, les indices des prix à la consommation publiés jeudi constitueront un point chaud statistique cette semaine. Tout comme la publication trimestrielle jeudi du géant taïwanais de la puce, TSCM, dans une ambiance électrique après, pour rappel, le profit warning de AMC (Advanced Micro Devices Inc) qui a provoqué vendredi une onde de choc sur l'ensemble de ce secteur moteur pour l'indice qui nous intéresse ici.

Pour rappel, la priorité numéro UN de la Fed reste la lutte contre l'inflation, dont la spirale prix / salaires serait la pire expression, quitte à donner un coup de frein à l'activité économique. Mais justement, "alors que le ralentissement de l’activité économique risque d’entraîner une contraction de la croissance des bénéfices, la prochaine saison de publication des résultats sera déterminante et devrait refléter une détérioration des marges" avertit Vincent Manuel, Chief Investment Officer, Indosuez Wealth Management. "La confirmation de cette hypothèse entraînerait une nouvelle correction sur les marchés actions."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La petite transition latérale que nous entrevoyions aura duré trois séances, dans des volumes en chute libre. Une progression significative de ce niveau de participation sur la séance de baisse du jour viendrait donner du crédit au scénario baissier, alors même que l'échec contre une zone de résistance (la moyenne mobile à 20 jours) est constaté de façon chirurgicale. Sous cette courbe de tendance de court terme qui fait fermement pression, l'avis restera négatif sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime