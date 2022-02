Nasdaq Composite : Dégradation du profil technique avec la guerre en Ukraine

(BFM Bourse) - L'offensive militaire de l'armée russe fait plier les actifs à risque sur les marchés financiers, à l'exception notable du brut*. Le Nasdaq Composite, qui a déjà perdu 2,57% hier à 13 037 points, est attendu en forte baisse, avec un effet d'amplification par rapport aux indices plus généralistes (DJI) ou élargis (S&P 500 par exemple). Tout en refusant le terme d'"occupation", la Russie bombarde des cibles stratégiques et militaire, non seulement dans l'Est du pays, mais dans toute l'Ukraine. Joe R. Biden a annoncé une première batterie de mesures de sanctions, visant en particulier les baques et les élites. Il annonce aussi que le développement du gazoduc Nord Stream 2 ne pourra pas avancer.

La question est désormais de savoir dans quelle mesure et comment la crise ukrainienne va s'inviter à la table de la Fed, à l'approche la semaine prochaine d'une audition semestrielle de J. Powell devant le Sénat, et le mois prochain d'une nouvelle réunion du Comité de politique monétaire. Les intentions de la Fed sont encore floues. "Nous surveillons le risque de resserrement trop agressif de la part de la Fed, ce qui pourrait entraîner un ralentissement économique marqué et un élargissement des spreads de crédit", prévient César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. "Les marchés ne savent toujours pas ce que réserve la réunion de la Fed prévue en mars. Peu de responsables de la banque centrale se sont exprimés la semaine dernière, ce qui rend les anticipations difficiles. Les gouverneurs semblent se partager équitablement entre «faucons» et «colombes», le compte rendu de leur dernière réunion de politique monétaire montrant que les membres votants restaient très divisés, tant sur le rythme des hausses de taux d'intérêt que sur la réduction du bilan de la Fed."

A suivre en priorité, à l'agenda ce jeudi, les données préliminaires du PIB T4 aux États-Unis à 14h30 et les stocks de brut outre Atlantique à 17h00.

*Si le déclenchement d'une guerre par le Kremlin provoque l'effondrement des marchés actions, les cours pétroliers s'envolent en revanche sur fond de craintes concernant l'offre russe, deuxième exportateur mondial de brut.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés hier: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine." A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil, et au vu de l'ouverture en gap très ample qui s'annonce, les 13 330 points sont basculés en résistance majeure. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime