Nasdaq Composite : Définition en cours des bornes d'une consolidation à venir

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques de croissance, est particulièrement sensible au degré de fermeté de politique monétaire. Or il est clair que les chiffres de l’inflation publiés hier (indices des prix à la consommation) auront un impact sur la prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Fed.

Sur le mois d'octobre, et en rythme mensuel, les prix à la consommation ont progressé de 0.9%, contre 0,6% attendu. Hors alimentation et énergie (éléments jugés les plus volatils), les prix ont gagné 0.9%, contre 0,6% attendu selon les tout derniers chiffres du Bureau of Labor Statistics. En rythme annualisé, l'inflation globale (assiette la plus large) ressort à 6,2%...

"Ce rapport sur l'inflation ne manquera pas de relancer le débat sur le calendrier des hausses de taux de la FED, avec des marchés obligataires qui s'attendent à une première hausse en juillet et une deuxième d'ici la fin d'année, avec un raffermissement des probabilités de hausse de taux suite à ce rapport", pour Vincent Manuel, Directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management.

Aucun chiffre statistique ne sera publié ce 11/11 (férié mais non chômé). La publication, traditionnellement le jeudi, des inscriptions aux allocations chômage a été avancée, hier. Elles restent relativement stables à 267 000 nouvelles unités pour la semaine 44.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 17000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15420.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

