Nasdaq Composite : De la versatilité à très court terme

(BFM Bourse) - Il n'aura fallu qu'un très léger écart à la cible pour l'indice des prix à la production, vendredi, pour provoquer des décalages baissiers sur un certain nombre de poids lourds technologiques américains, valeurs de croissance par excellence, et particulièrement sensibles par nature au moindre indice de durcissement monétaire à venir. L'indice Nasdaq Composite a perdu vendredi 0,87% à 15 115 points, achevant la semaine sur une note baissière. Le bilan hebdomadaire se chiffre à -1,61%, avec clôture sur les points bas de semaine, mais dans des volumes toutefois relativement discrets.

Les prix à la production que nous mentionnions plus haut ont progressé au mois d'août de 0,7%, contre un consensus à +0,6%. Le début de semaine devrait être toutefois plus calme, en l'absence de repères statistiques majeurs (les ventes au détail seront publiées demain), et sur fond d'espoir de détente sur le commerce bilatéral sino-américain.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le dépassement du seuil hautement psychologique des 15 000 points est désormais validé par l'extension haussière des cours. Nous basculons en support ce niveau graphique contre lequel, à terme, un pullback n'est pas à exclure. C'est cette dernière probabilité qui prend davantage de corps à mesure que les doutes grossissent puis refluent du côté du degré de complaisance de la Fed...

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15420.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime