Nasdaq Composite : D'un gap à l'autre ?

(BFM Bourse) - Le réajustement à la hausse du Nasdaq Composite a été brutal, l'énergie acheteuse libérée devant se mesurer à l'aune du soulagement provoqué par la publication des différents indices des prix à la consommation pour le mois d'octobre. Les IPC ont mis en évidence un ralentissement très sensible du rythme de hausse des prix, donnant enfin l'impression que la politique belliqueuse de la Fed porte ses fruits. Le marché s'est alors mis à rêver, sinon à une pause, à un adoucissement dans le processus de resserrement du robinet monétaire.

Dans la foulée, les Treasuries 10 ans, rendements des obligations souveraines fédérales à 10 ans, ont reflué très promptement sous les 4%.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a bondi de 7,35% à 11 114 points, porté par ses poids lourds de la tech, tant sur le volet divertissement que semi-conducteurs: Apple a gagné 8,90% à 146,87$, MetaPlatforms 10,25% à 111,87$, et Intel 8,14% à 29,76$, sans exhaustivité.

Dans le détail, les prix, dans leur acceptation la plus large, énergie et alimentation incluses ont progressé de 7,7% en rythme annualisé, contre 8.2% le mois dernier, et 7,9% attendu, selon les derniers chiffres du Census Bureau, en données corrigées des variations saisonnières. Hors éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 6.3%.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, l'indice de confiance des consommateurs américains (U-Mich), en données préliminaires à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap très ample, suivi d'une clôture éloignée des niveaux d'ouverture jeudi, le tout dans des volumes très nourris, a permis de donner du sens au franchissement de la moyenne mobile à 50 jours (en orange). Si le prochain défi, à savoir le franchissement des 11 460 points, était réussi avec autant de participation, notamment du point de vue d'une fédération sectorielle, l'effet d'attraction du gap baissier du 13 septembre se ferait sentir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10310.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime