Nasdaq Composite : Coup dur pour les valeurs liées aux énergies renouvelables

(BFM Bourse) - L'heure est déjà au rebond sur l'indice Nasdaq Composite, qui a perdu hier 1,24% à 14 980, rompant donc le seuil symbolique des 15 000 points, avec le non définitif du Sénateur Joe Manchin quant à son vote sur la loi de financement du plan BBB, pierre angulaire du mandat de Joe Biden.

Rappel des faits: un seul Sénateur, (camp démocrate, de Virginie occidentale) Joe Manchin, bloque le vote du plan BBB (Build Back Better), plan de plus de 1 700 Milliards de $ qui comprend des aides et investissements sociaux et environnementaux majeurs. C'est "suite à cette annonce", que "Goldman Sachs a décidé de réduire ses perspectives de croissance pour 2022 aux Etats-Unis à 2% contre 3% pour le T1, 3% contre 3,5% pour le T2 et 2,75% contre 3% pour le T3", a relevé Vincent Boy.

Ce non est "définitif", a annoncé Joe Manchin à la télévision... Il bloque ainsi à lui seul le vote, les Démocrates n'atteignant pas la majorité pour celui-ci. En effet, 50 sièges sur 100 sont actuellement occupés par des Républicains au Sénat. En comptant la voix de Kamala Harris (Vice-Présidente des États-Unis et Présidente du Sénat selon la Constitution), les Démocrates réunissent 50 voix... Sauf que Kamala Harris n'a le droit de vote, que pour départager en cas d'égalité !

"Le NON ferme de Joe Manchin au plan de réforme de Joe Biden BBB est un revers politique extrêmement important. Tout d'abord c'était en effet une promesse de campagne forte de l'actuel président. Ensuite, il montre à quel point les démocrates sont divisés sur la question d'utiliser des fonds publics face à une dette américaine abyssale. Enfin, il pourrait aussi remettre en question les décisions monétaires de la Fed face à une baisse de la croissance, une résurgence des cas de Covid et une potentielle stabilisation de l'inflation", synthétise John Plassard (Mirabaud).

Sur l'indice qui nous intéresse ici, des dossiers emblématiques des énergies renouvelables ont été lourdement pénalisées hier, à l'image de Plug Power (-8,13% à 27,33$), Sunrun (-8,15% à 31,44$), First Solar (-7,94% à 85,76$), Renewable Energy Group (-5,78% à 41,70$), Beam Global (-8,03% à 20,03$).

Citons également BLINK Charging (-5,85% à 26,56$), SolarEdge Technologies (-10,56% à 258,36$), Canadian Solar (-5,27% à 30,18$), SunPower Corp (-7,37% à 19,86$), ou encore Clearway Energy (-2,96% à 34,15$).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine vient de réaliser un double appui assez net sur sa moyenne mobile à 100 jours (en orange) qui constitue plus que jamais un "juge de paix" technique et graphique. Il a certes cédé hier, mais sans clôture sur les points bas de séance. Une réintégration rapide viendrait rimer avec fausse sortie.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 14445.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime