Nasdaq Composite : Coup dur pour le PIB, vers un peu de clémence de la Fed ?

(BFM Bourse) - Une ouverture en hausse est attendue ce jeudi sur l'indice Nasdaq Composite, après l'enchaînement, dans des volumes puissants et croissants, d'un marubozu noir d'école, et d'un doji à mèche haute prononcée. Une grande frange d'investisseurs va tenter de se mettre en chasse aux bonnes affaires (pour combien de temps ?), alors que l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a reflué de plus de 20% depuis le début de l'année, sur fond d'échauffement des rendements obligataires avec la fermeté affichée de la Fed. Le marché a déjà coché le 04 mai sur l'agenda, avec l'issue d'un nouveau FOMC. Une progression de 50 points de base des Fed Funds est "sur la table".

Soulagement ce jeudi: le scénario extrême, mais qui faisait partie de l'univers des possibles, d'un relèvement de 75 points de base semble balayé par les toutes premières estimations du PIB américain au premier trimestre, ressorti en baisse de 1,4% en rythme trimestriel, contre des attentes à +1,1%, selon les derniers chiffres du BEA, publiés il y a quelques minutes. La deuxième estimation est programmée pour le 26 mai.

"La baisse du PIB reflète la baisse des investissements privés dans les stocks, des exportations, des dépenses du gouvernement fédéral et des dépenses des États et des administrations locales, tandis que les importations, qui sont une soustraction dans le calcul du PIB, ont augmenté. Les dépenses de consommation personnelle (PCE), l'investissement fixe non résidentiel et l'investissement fixe résidentiel ont pour leur part augmenté", peut on lire dans le communiqué accompagnant les chiffres bruts.

Hier au cœur de la saison des publications de résultats trimestriels, Microsoft (+4,81% à 283,22$) a séduit, contrairement à Alphabet (-3,67% à 2 285,89$), qui a manqué les attentes. Texas Instruments (+0,56% à 169,39$ a terminé in extremis en territoire positif, partant de très loin. Tesla (+0,58% à 881,51$, -12% mardi) reste sous surveillance, les investisseurs se montrant inquiets à la perspective de voir E. Musk diminuer sa participation en vue de finaliser le financement de la totalité des parts de Twitter, dont l'action (-2,09% à 48,64$) est loin de s'aligner sur le cours proposé par le fantasque miliardaire (54,20$).

Autre chiffre statistique publié ce jour, surveillé également par la Fed, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, qui sont ressorti à un niveau quasi stable et conforme aux attentes, à 180 000 nouvelles unités pour la semaine 16.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions que 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été touché hier, et l'enjeu jusqu'à la fin de la semaine, va être sa préservation, ou non. En deçà, une zone de danger est identifiée. Dans l'immédiat, le scénario d'un rebond de contestation prend forme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime