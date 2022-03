Nasdaq Composite : Consolidation

(BFM Bourse) - Les indices américains ont marqué une pause hier après une semaine de rebond d’ampleur. Les indicateurs avancés donnent une ouverte proche de l’équilibre. Jérôme Powell a réitéré son message de lutte contre l’inflation hier alors que le taux à 10 ans aux États Unis continue sa course haussière au-delà des 2,3%. Les investisseurs anticipent désormais 7 hausses de taux pour l’année 2022. Du coté des valeurs on surveillera Nike outre atlantique avec la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes : marges et chiffre d’affaires progressent.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le Nasdaq a formé un chandelier en forme de doji, impliquant une hésitation dans la poursuite de la hausse alors que la moyenne mobile à 50 périodes toujours baissière vient bloquer les cours dans le rebond. L’indice pourrait refluer en direction des 13 500 points dans un premier temps.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14150.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime