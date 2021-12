Nasdaq Composite : Cible manquée pour les créations d'emploi

(BFM Bourse) - Bad news is good news. L'indice Nasdaq Composite est attendu en hausse (amplifiée par rapport aux indices industriels, généralistes, ou élargis), à la suite d'une cible complètement manquée sur le rapport fédéral mensuel sur l'emploi. Publié à l'instant, le rapport montre que l'économie américaine n'a créé sur la période "que" 210 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture). La dynamique des salaires ne montrant pas de signes de sur-échauffement, le rapport donne un peu de "mou" à la corde de J. Powell. Déjà plus tôt dans la semaine, Jean-Jacques Friedman - Directeur des investissements de VEGA Investment Managers, filiale de Natixis Wealth Management se demandait si l'apparition de ce nouveau variant n'accorderait finalement pas le bien le plus précieux au grand argentier: le temps ?

"Si la prudence s’impose à court terme, Omicron redonne du temps en permettant à J. Powell de ne pas céder à la pression des statistiques récentes et de ne pas se résoudre à un resserrement monétaire plus agressif. De fait, les investisseurs prévoient désormais deux hausses des taux directeurs par la Fed en 2022, contre trois précédemment." De quoi nourrir un rééquilibrage des forces sur les dossiers de croissance, particulièrement sur le secteur technologique. Et donc une résistance aux tentations de prises de profits, forcément grandes sur ces niveaux de valorisation.

Côté valeurs, à noter l'impressionnante capacité de réaction en cours de séance hier d'Apple, qui a fini sur une note d'équilibre à 163,76$, malgré une information de l'agence Bloomberg, selon laquelle Apple aurait signifié à ses fournisseur une contraction de la demande pour son modèle de téléphone IPhone 13.

A suivre à 16h00 le PMI Services (ISM) venant compléter les données industrielles satisfaisantes de mercredi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée, mardi, et mercredi, dans une amplitude plus grande mais des volumes moins forts.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16212.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime