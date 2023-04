Nasdaq Composite : Camisole technique

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est parvenu vendredi à faire preuve de résistance (+0,11% à 12 075 points), au coeur d'un mince range entre 11 900 et 12 270 points. Cette "camisole" technique bride les cours alors que les opérateurs vont entrer dans le dur avec la vague des trimestriels des champions de la tech', et le FOMC de mai, qui s'annonce crucial.

Seul Tesla, pour l'instant, malgré de bonnes ventes au T1, a crispé très momentanément le marché, en confirmant sa voie vers une politique tarifaire plus agressive, avec des conséquences mécaniques sur ses marges. L'action a perdu 10% de sa valeur depuis la publication de sa copie trimestrielle. Microsoft, Alphabet et Meta publieront cette semaine.

Dans le même temps, les opérateurs restent tourmentés par la stratégie à court terme de la Fed. Fera-t-elle une pause à l'issue du prochain FOMC le mois prochain, façon d'acter la confirmation d'un ralentissement de l'inflation, ou maintiendra-t-elle encore pour quelques mois un cap ferme au risque de peser davantage sur une économie fragilisée ?

"Après le fort recul des anticipations des hausses des taux directeurs par la Fed lors de l’épisode de stress sur le secteur bancaire, le marché a, peu à peu, corrigé sa vue", pour Sebastian Paris Hovitz, Directeur de la Recherche de La Banque Postale Asset Management. En effet, la crise systémique que certains craignaient s’est dissipée. En outre, les données sur l’inflation n’ont pas montré de recul rapide, notamment sur les segments les moins volatiles. "

"Néanmoins, le marché continue de prévoir une, voire deux, baisses de taux directeurs d’ici la fin de l’année. Ceci n’est toujours pas notre scénario. Nous pensons toujours que pour réussir à calmer les pressions inflationnistes conjoncturelles, et faire reconverger l’inflation vers la cible de 2%, la Fed doit conserver une politique relativement restrictive pour un certain temps, après que le pic des hausses sera atteint. [LBPAM] maint[ient] [son] hypothèse d’une dernière hausse de 25pb lors de la réunion de politique monétaire du 3 mai prochain."

Côté statistiques vendredi, les indicateurs d'activité PMI en premières estimations pour le mois en cours, sont ressorties en hausse, au-delà du consensus, à 50,4 pour l'industrie et 53.7 pour les services. Rappelons qu'un score supérieure à 50 évoque une expansion de l'activité considérée.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Cette phase de respiration est d'autant plus envisageable que l'étoile doji tracée vendredi a fait suite à deux marubozus de couleurs opposées, au cœur même d'une mince bande de travail (range) entre 11 900 points et les sommets annuels vers 12 270 points. Au-dessus, et sous réserve d'une progression des volumes et de la volatilité, la route haussière entamée sur le double creux du tournant de l'année est assurée. En-deçà, le comblement du gap haussier du 29 mars est dans le viseur. Une visite de la borne basse du range identifié est attendue. A l'échelle de la séance à venir, une latéralisation est envisagée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12270.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 119047.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime