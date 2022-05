Nasdaq Composite : Bien orienté

(BFM Bourse) - Le rebond de fin de semaine pourrait se poursuivre sur les indices américains. Les indicateurs avancés affichent un léger repli pour l’instant à New York. Outre Atlantique, à 14h30, heure française, l’indice manufacturier de la Fed de New York sera publié. Pour trouver de l’animation, il faudra regarder du côté des valeurs avec notamment l’annonce par McDonald’s de son retrait de Russie. Plusieurs dossiers feront aussi l’actualité cette semaine avec notamment Walmart, Target ou encore Cisco qui doivent publier. Autre fait marquant sur le plan microéconomique, le directeur général et fondateur de la plate-forme d'échanges de cryptomonnaies FTX, Samuel Bankman-Fried, a pris une participation de 7,6% au capital de Robinhood.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

D’un point de vue technique, les investisseurs ont atteint la semaine dernière des niveaux de couverture et de stress datant de la période du Covid. Avec le rebond de fin de semaine, les investisseurs reprennent confiance et pourraient amplifier le rebond en direction des 12 500 points notamment avec des achats à bon compte sur de nombreux dossiers chahutés ces dernières semaines.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10860.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime