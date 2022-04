Nasdaq Composite : Biais factoriel marqué, pression sur le pan Growth de la cote

(BFM Bourse) - Repli significatif hier du Nasdaq Composite (-2,07% à 13 174 points), dans des proportions légitimement deux fois supérieures à celle du Dow Jones, sur fond de nouvel échauffement des rendements obligataires après que J. Powell ait tué le suspense sur l'issue du prochain FOMC. Lors des journées de printemps du FMI et de la Banque Mondiale, Mr Powell a clairement laissé entendre que le scénario d'un relèvement de 50 pdb en une fois, dès la prochaine échéance, était "sur la table". De quoi acter ce qui était très largement anticipé, mais pas encore transcris parfaitement dans les cours, apparemment...

Dans la foulée, les Treasuries 10 ans ont repris leur ascension en direction du cap symbolique des 3%.

"[La pression s'est accrue] sur Jerome Powell et le FOMC, qui faisaient déjà face à une progression des prix dynamique avant la guerre en Ukraine, tirée par la forte demande et des problèmes logistiques persistants au niveau mondial, entretenant les tensions sur les approvisionnements et donc les prix. Les confinements récents en Chine continuent d’alimenter cette pression", pour Alexandre Baradez (IG France).

Côté valeurs, Netflix, qui s'était effondré la veille de plus de 35% n'est pas parvenu à réagir (-3,52% à 218,22$), les investisseurs faisant payer au prix fort le premier repli du nombre d'abonnés de son histoire. Tesla a gagné 3,23% à 1008,78$ après la publication d'une copie une nouvelle fois irréprochable, explosant les attentes de bénéfices sur les trois premiers mois de l'année. Le bénéfice net ajusté est de 3,7 Milliards de dollars pour le T1.

A suivre les premières estimations des PMI industriels et services pour le mois en cours à 15h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions que 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougie très significative. Le marubozu tracé hier témoigne d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Nous jaugerons alors de la capacité de ce seuil à soutenir les cours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

