Nasdaq Composite : Biais baissier confirmé avec l'inflation

(BFM Bourse) - La progression des rendements des obligations d'Etat à 10 ans (Treasuries 10 yrs), qui flirtent de nouveau avec les 3%, vont continuer de peser sur l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs de croissance (Growth), au lendemain de la publication d'une inflation encore plus galopante qu'anticipé.

Dans le détail, les prix ont gagné en rythme mensuel (d'un mois sur l'autre) 1,3% en juin, contre 1,0% en mai. Hors alimentation et énergie (éléments volatils), les prix ont progressé de 0.7% en juin, contre +0,6% en mai. Sur les 12 derniers mois, les prix, dans leur acceptation la plus large, ils bondissent de 9,1%. De quoi diminuer drastiquement les probabilités d'un relèvement des Fed Funds de 50 pdb à la fin du mois, au profit des probabilités d'un nouveau tour de vis de 75 pdb.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, l'indice des prix à la production aux Etats-Unis à 14h30. Le programme sera demain encore plus chargé en statistiques majeures, à même de provoquer des décalages: les ventes au détail, et le sentiment du consommateur (U-Mich) pour la sacrosainte consommation intérieure, et le rapport mensuel sur l'industrie et le baromètre manufacturier Empire State pour le secteur secondaire de la première économie du monde, dont les probabilités de passer par la case récession au tournant de l'année 2023 progressent.

Côté valeurs, Twitter a regagné 7,90% à 36,75$, revenant sur ses niveaux de cours de vendredi dernier, après l'annonce par le conseil d’administration de poursuivre en justice Elon Musk, suite à l'abandon par l'homme d'affaires de son projet d'achat.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La toile de fond du tableau technique reste rouge vif.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique, au sein même d'un corridor à biais baissier. La configuration reste lourdement baissière au sein de de canal. Le prochain seuil hautement psychologique est à 10 000 points. Avis négatif dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11460.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

