Nasdaq Composite : Besoin d'une pause

(BFM Bourse) - Le Nasdaq a connu l’une de ses plus belles semaines de hausse depuis fort longtemps. Le fait qu’un resserrement trop brutal des taux soit une idée moins prégnante dès lors que la récession est aux portes de l’économie américaine donne des ailes aux acheteurs. D’ailleurs, pour ces derniers, l’air se fait plus léger et l’atmosphère beaucoup moins lourde avec les résultats, pratiquement inespérés d’Apple ou encore Amazon. Ces deux entreprises deviennent emblématiques dès lors que pour l’une l’on craignait une pénurie de composants et pour l’autre des marges rognées par le coût du routage. Ces coûts sont répercutés et n’affectent pas les marges. La surprise est divine et se lit dans la progression récente du Nasdaq composite. Ce dernier flirte désormais avec la résistance intermédiaire des 12365 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La toile de fond du tableau technique était peu engageant avec un support à 10 700 points dont il était difficile de s’éloigner mais force est de constater que la donne change. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine n’est plus exactement en phase baissière de fond sauf s’il ne parvient pas à s’affranchir globalement des 12 500 points. Il y a ici un passage délicat On peut observer que la moyenne mobile à vingt périodes qui manquait jusqu’à la séance de vendredi de très peu le croisement de celle à cinquante périodes l’a maintenant débordée. On évitera donc une attitude vendeuse agressive dans l’immédiat mais en évitant un optimisme béat car la situation est « piégeuse » si les 12 365 points s’érige en résistance indestructible.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est raisonnablement haussière sur l'indice Nasdaq Composite à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12350.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11460.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

