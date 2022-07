Nasdaq Composite : Beau mois de juillet

(BFM Bourse) - Trois séances de baisse pour le Nasdaq composite et une très belle reprise qualifiable de spectaculaire. Les taux se tendent certes mais l’attitude de la FED pourrait s’assouplir si l’économie américaine tend à la récession. Or, l’estimation du PIB non conforme aux prévisions donne à croire avec un deuxième trimestre dans le rouge que la récession s’installe. De ce fait, nous indiquions, nous voulant rationnels que le Nasdaq composite pourrait donc continuer à souffrir de valorisations excessives que les opérateurs s’évertuent depuis le début de l’année à corriger. Or, la crainte d’une FED top rigoriste s’éloigne et « bad news » devient « good news » !



Nous indiquions encore hier que Microsoft et Alphabet avaient déjoué des pronostics pessimistes et pouvaient relancer le secteur technologique dans son ensemble. La communication de la FED et les chiffres et perspectives de ces deux valeurs ont constitué un duo gagnant.



Le réveil aurait pu cependant être difficile avec la déception suscitée par le PIB et les résultats et annonces de Facebook (Meta) ou encore de Qualcomm. Non, car Apple et Amazon s’inscrivent dans les pas de Microsoft et d’Alphabet. Le Nasdaq est en passe de signer son meilleur mois de juillet depuis deux décennies !

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La toile de fond du tableau technique était peu engageant avec un support à 10 700 points dont il était difficile de s’éloigner mais force est de constater que la donne change.



L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine n’est plus exactement en phase baissière de fond sauf s’il ne parvient pas à s’affranchir des 12 500 points.



On peut observer que la moyenne mobile à vingt périodes manque de très peu le croisement de celle à cinquante périodes. On évitera une attitude vendeuse agressive dans l’immédiat mais en évitant un optimisme béat car la situation est « piégeuse » si les 12 500 points s’érige en résistance indestructible.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est raisonnablement haussière sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.



On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12140.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11460.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime