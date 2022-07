Nasdaq Composite : Banquier central, un job d'été épuisant

(BFM Bourse) - Réveil difficile pour le Nasdaq Composite après un weekend rendu prolongé par la fermeture de Wall Street hier en raison de la Fête de l'Indépendance (4th of July, Independence Day), sur fond de craintes d'une entrée en récession des Etats-Unis, les derniers indicateurs d'activité notamment industriels, tout comme la baisse de moral du consommateur laissant les salles des marchés dans une situation délicate à l'approche de rendez-vous monétaires importants.

"Les craintes de récession se font de plus en plus prégnantes aux Etats-Unis", résume Thomas Giuduci, co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion. "Les dépenses des ménages pour le mois de mai sont ainsi ressorties sous les attentes (0.2% contre 0.4% attendues et 0.9% le mois précédent). Retraitées de l’augmentation des prix, elles baissent de -0.4% en volume contre +0.7% le mois précédent. Cette tendance a également été confirmée par la baisse marquée de l’ISM manufacturier pour juin, qui reste néanmoins en phase d’expansion mais avec une contraction des nouvelles commandes, une première depuis mai 2020."

Les analystes et stratégistes d'ECOFI résument la situation par l’aphorisme suivant: "Il n’est pas bon d’être banquier central cet été !" Les Minutes, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion du FOMC de la Fed, seront d'ailleurs étudiées de près demain. Pour rappel, à l'issue de la dernière réunion du Comité de politique monétaire, les Fed Funds ont été relevés de 75 points de base, scénario qui avait été (très partiellement) digéré par le marché.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique. Un rééquilibrage des forces est anticipée, pour l'instant au niveau de l'amplitude du corps de la bougie de vendredi 24/06, entre deux gaps (10 et 13 juin), soit un tunnel mince entre 11 300 et 11 610 points. Sous les points bas de mardi, la situation se dégraderait rapidement, avec un effet d'attraction, voire d'aspiration, du gap du 21 juin sous les 11 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime