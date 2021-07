Nasdaq Composite : Au zénith

(BFM Bourse) - Les rendements des obligations d’États américaines à 10 ans continuaient leur partie de yoyo, tout en évitant l'ébullition, permettant aux valeurs de croissance, dont les poids lourds technologiques font naturellement partie, de rester campé sur des niveaux de cours particulièrement hauts. Vendredi, l'indice Nasdaq Composite est parvenu à gagner 0,98% à 14 701 points, à proximité immédiate des records historiques, dans des volumes toutefois en net retrait, à l'approche du début du bal des trimestriels.

Tout est surveillé en même temps par les investisseurs, dans une équation à inconnues multiples qui tend à se complexifier: inflation, rendements des obligations d’État, tensions et déséquilibre sur le marché du travail, vaccination...

Les Treasuries à 10 ans refluaient sous les 1,35 à l'heure où nous écrivons ces lignes. Aucun chiffre macroéconomique d'importance ne figure à l'agenda ce lundi, mais les repères majeurs sont attendus dès demain 14h30 (Heure de Paris) avec les différents indices des prix à la consommation. Hors alimentation et énergie (éléments volatils), les prix sont attendus en hausse en juin de 0.4%. Vendredi, déception du côté de la publication des stocks des grossistes américains, dont la progression en mai est ressortie à un niveau supérieur à la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend (tendance) de fond de l'indice Nasdaq Composite reste puissamment haussier et il n'est absolument pas question de le mettre en doute ici. Néanmoins à court terme des signes graphiques et techniques laissent augurer la mise en place d'un cadre d'oscillations beaucoup plus nerveuses. La bougie en pendu, au corps rouge tracée mercredi, a immédiatement été suivie d'une baisse des cours et d'un test, pour l'instant réussi, de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui garde une pente haussière encore ferme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime