Nasdaq Composite : Attention aux faux signaux

(BFM Bourse) - Fatigante partie de yoyo... L'indice Nasdaq Composite (+5,60% à 7 797 points hier) devrait ouvrir en baisse significative ce vendredi, au lendemain de l'annonce de statistiques catastrophiques sur l'emploi américain. Gros coup dur en effet avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine du 16 au 22 mars : ce nombre d'inscrits, qui était depuis de nombreux mois autour de la barre des 200 000, ont explosé, 2 fois plus que le consensus ne le laissait augurer, à 3 283 000...

Dans ces conditions, c'est avec fébrilité que les opérateurs de marché vont prendre connaissance vendredi prochain (13h30) des conclusions du rapport fédéral sur l'emploi (NFP, Non Farm Payroll) pour le mois de mars. Plus tôt dans la semaine, le cabinet privé en ressources humaines ADP (Automatic Data Processing), donnera un avant-goût. On s'attend à une envolée du taux de chômage (3.5% pour rappel fin février), et à un coup d'arrêt dans la situation de plein emploi dont pouvait se vanter fièrement le locataire de la Maison Blanche.

Face aux conséquences économiques* (ou du moins pour tenter d'en amortir le choc), les parlementaires ont quasiment validé un plan de relance historique. La Chambre des Représentants devrait signer dans la journée le texte, déjà signé par le Sénat, d'un plan de relance massif, d'un montant global de 2 000 Milliards de Dollars.

"Le Exchange stabilisation Fund du département du Trésor se voit attribuer un montant d’intervention de 454 milliards de dollars. La somme va servir à capitaliser les véhicules (special purpose vehicles) montés par la Fed pour intervenir, sous forme d’achats de titres, sur d’autres marchés que ceux des titres d’Etat ou de la dette hypothécaire", approfondit Hervé Goulletquer (La Banque Postale AM).

"Le levier peut aller jusqu’à 10 semble-t-il. Les montants actionnables par la banque centrale sont donc potentiellement énormes (4540 milliards de dollars !). Les cibles ? On pense avant tout au marché du Crédit, mais pas uniquement. En fait, la Fed dispose d’une force de frappe, qui lui permettra d’agir partout où de vives tensions apparaitraient. ", poursuit M Goulletquer, dans sa note économique matinale.

A suivre l'indice de confiance du consommateur (Université du Michigan), données révisées à 15h00, ainsi que les prévisions de l'inflation (Université du Michigan), données révisées, à 15h00 également.

De façon anecdotique, les revenus des ménages pour le mois de février ont dépassé les attentes (+0,6%) tandis que les dépenses sont ressorties en dynamique conforme aux attentes (+0,2%) sur ce même mois.

* L'OCDE, par l'intermédiaire de son Secrétaire général Angel Gurria, a froidement insisté, dans une interview à la BBC, qu'il était irréaliste de penser que l'économie mondiale allait rebondir rapidement une fois la crise sanitaire passée.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est sorti par le haut hier, d'une figure de congestion, dont une réintégration rapide sous les 7 345 points est possible. L'indice n'a marqué aucun signe d'emballement évoquant la confirmation d'un retournement haussier. Absence de gap haussier, et volumes en décroissance ont en particulier permis de mettre un bémol rapidement. L'option privilégiée est celle d'un retour au biais baissier initial, après un faux signal (bruit) de sortie. Avis négatif proposé ce vendredi.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 8000.00 points.

