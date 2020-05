Nasdaq Composite : Attention à l'excès d'optimisme

(BFM Bourse) - Porté par un espoir vif de la mise au point, et de la mise sur le marché d'un vaccin contre le Covid-19, l'indice Nasdaq Composite a débuté la semaine sur une note très positive (+2,44% à 9 235 points), sans que cela ne présage en rien de l'humeur des quatre prochaines séances. Sur la question d'un vaccin, que Donald Trump envisageait avant la fin de l'année, il y a peu, cette prédiction, qui suscite encore l'incrédulité, n'est peut être pas complètement insensée. Moderna, société américaine de biotechnologie, fait état de résultats encourageants, dans la conception d'un vaccin expérimental contre l'infection au SARS-Cov2. Le groupe vole de record en record en comprimant au maximum les délais traditionnels entre chaque phases de test. La société vient en effet de dévoiler des "données intérimaires positives" de la phase initiale des essais cliniques de son projet de vaccin, sur un petit nombre de volontaires, à savoir 45, répartis en trois groupes ayant reçu trois doses différentes du vaccin, en une ou deux fois. Prochaine étape, la phase 3, en juillet, sur un nombre bien plus important de volontaires. Le titre Moderna Inc a bondi de 19,96% à 80,00$ hier (+309% depuis le début de l'année). La société annonçait après la clôture lundi une AK de 1.25 Milliard de dollars.

"Un espoir disproportionné", selon Vincent Boy, analyste de marché chez IG France, qui juge que "cela ne résout en rien les problèmes économiques, qui sont en règle générale le moteur d’évolution des marchés financiers. En effet, bien que cette annonce soit une très bonne nouvelle dans le combat contre la crise sanitaire, le développement d’un tel vaccin à l’échelle mondiale pourrait mettre plusieurs trimestres alors que les conséquences économiques du confinement et du redémarrage au ralenti vont se poursuivre."

La situation sanitaire et économique reste noire. Selon les dernières publications de l'Université J Hopkins, le nombre de cas détectés d'infections à SARS-Cov2, virus responsable du Covid-19, dépasse désormais allègrement les 1 500 000, pour un sinistre total de plus de 90 300 décès. Conséquence directe de la mise sous cloche de l'économie pendant de longues semaines, la série noire de publications macroéconomiques la semaine passée est calamiteuse (indice des prix à la consommation, prix producteurs, inscriptions aux allocations chômage, et ventes au détail).

Par ailleurs, les tensions diplomatiques entre Trump et Xi Jinping sont encore très vives. S'il n'y a pas d'actualité chaude sur le front commercial, la volonté chinoise d'une prise de leadership à l'OMS, et la course au vaccin révèle la fracture diplomatique désormais béante entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a réalisé, sur gap et dans des volumes en contraction, une poussée haussière lundi dans parvenir à dépasser les points hauts du débuts de la semaine passée, et a fortiori sans menacer le gap baissier immense de rupture (breakaway gap) du 24 février. Nous nous orientons donc à court terme vers la formation d'un double sommet à haut risque.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 9542.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

