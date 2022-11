Nasdaq Composite : Après un doji d'école, un retour de la volatilité ?

(BFM Bourse) - Un point sur l'issue des élections des Mid terms, dont les résultats s'affinent: l'hypothèse d'une vague rouge, un temps crainte par le camp démocrate, s'éloigne. A l'heure où nous écrivons ces lignes, à la Chambre des Représentants (où la totalité des 435 sièges sont renouvelés), le rapport de force est de 197 Républicains contre 172 Démocrates. Si la majorité absolue devrait être atteinte pour le camp républicain, la vague rouge annoncé n'a clairement pas eu lieu. A la puissante chambre haute (le Sénat, où 35 sièges sont à pourvoir), les Démocrates, à ce stade du dépouillement, mènent d'un siège (48 contre 47). A noter qu'en cas d’égalité 50-50, les Démocrates conserveraient le contrôle grâce à la voix de la vice-présidente Kamala Harris.

Autre sujet fondamental dans les salles des marchés cette semaine, l'indice des prix à la consommation qui sera publié demain (14h30, Heure de Paris). En rythme annualisé, et concernant le panier de produits le plus large (alimentation et énergie incluses), les prix sont attendus en hausse de 7,9%, contre 8,2% le mois dernier. "Les chiffres de l'inflation américaine publiés cette semaine seront scrutés de près, après que les dernières données sur l'emploi ont confirmé la pénurie durable de main-d'œuvre. Ces données ne devraient pas faire dévier pour autant la Fed de sa politique de resserrement extrême", notent les stratégistes du BlackRock Investment Institute, dans les conclusions de leur forum sur le "nouveau régime de marché".

"Il faut maintenant que l’inflation commence à refluer nettement pour atteindre le point « pivot » tant attendu. Les incertitudes restant élevées à court terme, les taux vont rester volatils, autour des niveaux actuels, mais une grande partie du trajet nous semble aujourd’hui anticipé. " Jean-Marie MERCADAL, Directeur des stratégies d’investissement OFI Holding et Eric BERTRAND, Directeur Général Délégué et Directeur des Gestions OFI AM

A suivre à 16h00 la publication des données finales des stocks des grossistes pour le mois de septembre, et à 16h30 les stocks de brut outre Atlantique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé, sur l'amplitude du corps de la bougie de la veille, une bougie en doji pierre tombale, qui illustre l'essoufflement de la réaction amorcée le 13/11. Cette bougie a reçu confirmation, dès le lendemain, par un marubozu allongé, illustration graphique d'une mobilisation continue du camp vendeur. La séance de vendredi n'a pas permis de dépassement des points hauts hebdomadaires, et le harami de lundi 31/0 laisse perplexe, d'autant qu'il a été complété par une englobante haussière, nette, certes sans volumes transcendants. Les volumes se sont réveillés mercredi, délivrant un message baissier lisible, complété par une clôture de l'indice exactement sur ses points bas de séance.

Le doji d'école tracé mardi avant les échéances importantes a traduit une forme d'hésitation peu engageante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

