Nasdaq Composite : Apport d'oxygène assuré au-dessus des 10 250 points

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite n'aura pas souffert hier de la publication de l'indice "Empire State", indice manufacturier de la Fed de New York, dont la chute à -32,9, au plus bas depuis les confinements du printemps 2020, aura affecté le Dow Jones, par nature plus riche en dossiers industriels. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine sera parvenu à grappiller hier 0,14% à 11 095 points, portant son avance depuis le 1er janvier à +6%.

L'ambiance de marché reste imprégnée par l'idée que les efforts de la Fed dans son impopulaire processus de durcissement monétaire commence à porter ses fruits. Les derniers IPC (indice des prix à la consommation) l'ont clairement illustré la semaine dernière. "Le marché reste persuadé que la Fed ne relèvera pas ses taux autant qu’elle ne l’indique dans les projections de décembre. Moins de hausses de taux crée une dynamique de marché favorable au risque (actions, crédit et duration incluse) sur fond de baisse du dollar", pour Axel Botte, Stratégiste international chez Ostrum AM. "Cependant, on ne peut exclure que la réouverture de la Chine n’induise un rebond précoce des prix du pétrole", nuance le professionnel de la gestion d'actifs. Ce que confirme l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Côté statistiques ce mercredi, l'attention se porte sur les IPP (indices des prix à la production) et les ventes au détail, tous deux publiés une heure avant l'ouverture des débats sur les actions, à 14h30. Les premiers (hors alimentation et énergie), sont ressortis en ligne avec les attentes, en hausse mensuelle de 0,5%. Les secondes, hors automobiles, ont corrigé, (-1,1% contre -0,5% attendus) sur le mois de décembre. De quoi aller dans le sens d'un refroidissement contrôlé de la machine économique...

A suivre l'indice NAHB de l'immobilier résidentiel américain à 16h00 et le Livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, bien qu'en tendance baissière de fond, évolue dans un range dont les bornes sont bien délimitées, entre 10 250 et 11 450 points. Des navigations de l'une à l'autre de ses bornes, pour les prochaines semaines, sont attendues, avant l'affirmation d'un directionnel. La mèche haute de la bougie construite lundi 10 janvier en atteste. Des forces de résistance s'installent progressivement à proximité de la moyenne mobile à 50 jours (en orange), dont l'orientation va être surveillée de près. Elle est pour l'heure indécise.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime