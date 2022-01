Nasdaq Composite : Ambiance rafraîchie par les Minutes

(BFM Bourse) - Reflux assez significatif sur le Nasdaq Composite, qui a perdu 3,34% à 15 100 après le ton ferme ressenti dans les Minutes*, traditionnel compte-rendu de la teneur des débats du dernier Comité de politique monétaire (FOMC) des 14 et 15 décembre. Les marchés ont été surpris par la transcription des discussions alors tendues autour du calendrier de réduction du bilan.

Le ton légèrement plus "hawkish" que prévu adopté par la Fed lors de sa dernière réunion de politique monétaire apparaît plus comme un prétexte pour s'adonner à quelques prises de bénéfices que comme une réelle surprise, selon Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. "Le procès-verbal a révélé que les membres du comité ont estimé que les risques d'inflation élevée étaient désormais persistants, et qu'il y avait un accord général sur l'accélération de la hausse des taux, avec trois hausses de taux provisoires prévues. Soit exactement ce qui nous avait été dit lors de la réunion "post-FOMC" par le président Jerome Powell. La seule surprise, si on peut l'appeler ainsi, est que certains membres ont estimé que la Fed devrait commencer à réduire son bilan peu après sa première hausse de taux" commente-t-il.

Au final, le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques de croissance, est par essence le premier indice à subir ce durcissement de ton. On remarquera l'écart avec le Dow Jones en particulier, qui, riche en bancaires et industrielles, n'aura reculé que de 1,07%. Ceci étant dit, l'amorce d'un reflux, aussi volatile, soit il, reste marginal au regard de l'avancée initiale...

Côté statistiques, hier, les opérateurs ont pris connaissance des résultats de l'enquête ADP (Automatic Data Processing) sur l'emploi. Selon le cabinet privé en ressources humaines, l'économie américaine a crée au mois de décembre 807 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture), battant très largement la cible, au plus haut depuis le mois de mai. Verdict vendredi avec le contenu du NFP (Non Farm Payrolls), le rapport fédéral mensuel sur l'emploi privé.

A suivre à 16h00 le PMI services (ISM) à 16h00. Dans l'immédiat, peu d'écart à signaler par rapport à leur consensus respectif pour les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et le déficit mensuel (novembre) de la balance commerciale.

* Les Minutes sont un compte-rendu détaillé, comprenant la teneur des échanges et débats qui ont animé le FOMC deux semaines auparavant. Les opérateurs, au-delà des décisions de politique monétaire qu'ils connaissent déjà, y scrutent le rapport de force entre les hawkish et les dovish, les arguments employés dans les débats, et plus largement la tonalité de ces débats. Pour les plus curieux, voici le document diffusé hier, et qui a provoqué cette accélération à la baisse.

Les Treasuries à 10 ans se sont échauffés dans la foulée; ils se maintiennent encore ce jeudi, peu avant l'ouverture, à proximité des 1,73.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. Une droite oblique (tracé en noir) symbolise parfaitement l'appétit de fond des acheteurs, ainsi que leur mobilisation dans la durée.

A court terme:

Le tableau est en revanche plus nuancé à court terme depuis l'englobante baissière du 22 novembre, après inscriptions de sommets historiques. Hier dans des volumes solides, l'indice est venu clôturer sur les points bas exactement, après des pertes continues en cours de séance, laissant pour trace une bougie en marubozu d'école. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu tester une oblique haussière à forte pente (en noir), que nous mettons sous surveillance rapprochée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15900.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime