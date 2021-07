Nasdaq Composite : Accroissement soudain du sentiment de nervosité

(BFM Bourse) - Alors que les rendements des obligations d'Etat LT commençaient à osciller dangereusement, le Nasdaq Composite, pour l'instant largement préservé de la nervosité du marché, entre en phase de volatilité, sur des niveaux de cours qui restent historiquement forts. Les Treasuries à 10 ans gagnaient près de 4% à 1,339 à l'heure où nous écrivons ces lignes. Hier, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine perdait en clôture 0,72% à 14 559 points, dans des volumes en hausse.

Tout est surveillé en même temps par les investisseurs, dans une équation à inconnues multiples qui tend à se complexifier: inflation, rendements des obligations d'Etat, tensions et déséquilibre sur le marché du travail, vaccination...

Côté valeurs, les poids lourds de la tech, que l'on peut regrouper sous l'acronyme de FANGAM, ont toutes amplifié la baisse de l'indice, à l'exception notable d'Amazon (+0,94% à 3 731 points).

Au chapitre statistique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis sont ressorties en légère hausse à 373 000 nouvelles inscriptions, maquant la cible de près de 30 000 unités. Par ailleurs, les stocks de brut outre Atlantique se sont contractés la semaine passée de près de 7 000 000 de barils, contre une cible à -4,0 Millions, permettant au WTI, de se raccrocher aux branches après le reflux violent subi avec le mutisme de l'OPEP. A l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité les stocks des grossistes américains à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend (tendance) de fond de l'indice Nasdaq Composite reste puissamment haussier et il n'est absolument pas question de le mettre en doute ici. Néanmoins à court terme des signes graphiques et techniques laissent augurer la mise en place d'un cadre d'oscillations beaucoup plus nerveuses. La bougie en pendu, au corps rouge tracée mercredi, a immédiatement été suivie d'une baisse des cours et d'un test, pour l'instant réussi, de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui garde une pente haussière encore ferme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime