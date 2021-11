Nasdaq Composite : A l'approche d'un rendez-vous monétaire majeur

(BFM Bourse) - A noter tout d'abord, pour rappel, que la Côte Est des États-Unis ne passant à l'heure d'hiver que ce weekend, Wall Street ouvre cette semaine à 14h30, Heure de Paris. Idem: les statistiques habituellement publiées à 14h30 le sont donc à 13h30.

L'inoxydable indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a gagné hier 0,34% à 15 649 points, soit de nouveaux records absolus. Ce mercredi, programme très copieux à détailler, avec l'issue d'une réunion de politique monétaire de la Fed, et une salve de statistiques macroéconomiques.

Concernant le FOMC tout d'abord, selon les prévisionnistes d'iBanFirst, "à partir de mi-novembre ou au plus tard début décembre, le volume des rachats d'actifs devrait diminuer chaque mois de 15 milliards de dollars. Ainsi, en décembre, il ne pourrait être que de 105 milliards de dollars, puis baisser à 90 milliards de dollars en janvier etc…A ce rythme, la banque centrale ne devrait plus effectuer de rachats d'actifs dès juin 2022. Cela lui permettra ensuite de remonter le taux directeur, actuellement situé entre 0% et 0,25%, si la situation économique l'exige, particulièrement si les pressions inflationnistes persistent. Le marché des changes anticipe à ce stade une première hausse du taux directeur en septembre 2022."

La recherche d'ING a une opinion encore plus offensive: "Nous ne pensons pas que les hausses de taux d'intérêt seront loin derrière. Nous prévoyons depuis un certain temps déjà deux hausses des taux d'intérêt au cours du second semestre de 2022 - une en septembre et une en décembre. Toutefois, compte tenu de l'intensification évidente des pressions inflationnistes, les risques sont de plus en plus élevés que la Réserve fédérale adopte une position plus agressive et procède à trois hausses, à compter de juillet."

La Fed dévoilera ses décisions monétaires à 19h00. La conférence de presse est prévue pour 19h30, Heure de Paris.

Concernant la batterie d'indicateurs statistiques au programme, on surveillera le PMI Services (ISM), les commandes à l'industrie, et les stocks de pétrole. Déjà publiée, l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP a battu le consensus en mettant en évidence plus de 570 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs est toujours dans la situation paradoxale suivante: celle d'une proximité forte avec ses sommets historiques, sans pour autant proposer de point d'entrée valide, à mesure que les probabilités de progression de la nervosité traduite en volatilité augmentent. La configuration est de cette nature depuis la formation d'une configuration de bougies en "trois corbeaux noirs" sur les trois dernières séances du mois de septembre. Les trois soldats blancs que nous surveillions n'ont pas été validés lundi, la troisième bougie de la combinaison ayant la forme d'un pendu.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15420.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime