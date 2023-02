Nasdaq Composite : A 20h30, une conférence de presse de la Fed à fort enjeu

(BFM Bourse) - L'ouverture s'annonce quasi inchangée sur l'indice Nasdaq Composite, indice élargi des valeurs technologiques américaines, à l'approche de l'issue, à 20h00 (Heure de Paris), du premier comité de politique monétaire (FOMC) de l'année. La conférence de presse, qui sera très suivie, est prévue pour 20h30. L'indice a gagné hier 1,67% à 11 584 points, poursuivant son travail nerveux à proximité d'une zone technique majeure à 11 450 points.

Une hausse limitée à 25 pdb pour les Fed Funds est quasiment acquise, au regard des progrès effectués sur le ralentissement de la hausse des prix. "C'est surtout le discours de Mr Powell qui sera scruté et qui devra faire oublier les atermoiements des deux dernières réunions", précise à ce stade Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé d'AMPLEGEST. "Mr Powell restera focalisé sur l'inflation salariale et devra nous donner des perspectives sur cette partie structurelle de l'inflation. Il devrait également avoir un regard sur l'activité économique qui semble plus résiliente que prévu."

L'emploi continue en effet de constituer un "point dur" dans les commandes monétaires, en raison de tensions chroniques. Sur ce point justement, les opérateurs auront des repères précieux cette semaine (nouvelles offres JOLTS, enquête ADP, inscriptions hebdomadaires au chômage et vendredi en point d'orgue, le rapport fédéral sur l'emploi privé). Tout signe de tension persistante et chronique de l'emploi sera matière à anticiper un maintien de la tension sur la corde monétaire. Et pourra le cas échéant repousser les estimations de date de pivot.

"L’inflation, comme la croissance des salaires, restent trop élevées par rapport à la cible d’inflation et la poursuite de leur ralentissement n’est pas garantie vu que le marché de l’emploi reste extrêmement tendu", expose de son côté Xavier Chapard de La Banque Postale Asset Management. "Dans ce contexte, nous pensons que la Fed va maintenir un discours dur en indiquant que la hausse des taux n’est pas encore finie et que les taux resteront élevés plus longtemps que le marché ne l’anticipe", poursuit-il.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Fait technique et graphique majeur, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est en phase de franchissement (encore à confirmer formellement) de la borne haute d'un large range (bande d'expression des cotation entre 10 250 et 11 450 points). Le message envoyé est positif à condition qu'une réintégration rapide, en données de clôture, n'intervienne pas. Cette réintégration est quasi effective, le test étant encore en cours. Comme vu plus haut, l'indice poursuit le tracé d'oscillations nerveuses à proximité d'une zone technique majeure à 11 450 points.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11750.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

