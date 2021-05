Nanobiotix : Nomination du président du conseil

(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce que le Docteur Gary Phillips a été nommé président du conseil de surveillance, succédant à Laurent Condomine, qui se retire du conseil après en avoir assuré la présidence durant 11 ans.



Actuellement PDG d'OrphoMed, aux États-Unis, Gary Phillips apporte des décennies d'expérience dans la santé. Il a, entres autres, dirigé les opérations et la stratégie commerciales et occupé des fonctions dans le développement et la médecine clinique.



Il apportera son expertise alors que Nanobiotix continue de faire progresser sa stratégie de développement mondial, avec un deuxième essai clinique d'enregistrement prévu dans les cancers de la tête et du cou et un essai en association aux immunothérapies.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel