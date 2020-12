Nanobiotix : En entrant au Nasdaq, Nanobiotix vise à lever 80 millions de dollars

(BFM Bourse) - Le groupe français, à l'origine d'un traitement déjà homologué permettant d'améliorer significativement l'efficacité des radiothérapies pour lutter contre le cancer, vise en première approche un prix d'introduction compris entre 13,50 et 14,50 dollars sur le marché américain.

La société tricolore Nanobiotix, qui a donné en novembre le coup d'envoi de son projet d'introduction au Nasdaq (avec le dépôt auprès de la Securities and Echanges Commission du fameux document "F-1" décrivant les finances, les forces et les faiblesses de toute société candidate à la Bourse américaine), a dévoilé dans la nuit de mercredi à jeudi la fourchette de prix qu'elle va proposer aux investisseurs. Le pionnier de la nanomédecine vise entre 13,50 et 14,50 dollars par ADS -les titres représentatifs de ses actions qui seront cotés outre-Atlantique- équivalent à une fourchette de 11,15 à 11,97 euros pour les actions qui seront émises en parallèle dans le cadre d'une offre auprès des investisseurs européens.

Dans l’hypothèse d’un prix en milieu de fourchette (14 dollars par ADS pour l'IPO au Nasdaq et 11,56 euros par action ordinaire dans l’offre européenne), le produit net de l'offre de titres Nanobiotix s'élèverait à 79,6 millions de dollars (65,8 millions d’euros), de quoi couvrir les besoins opérationnels et en capitaux de la firme pour les deux prochaines années étant donné ses ressources actuelles (42,4 millions d’euros en caisse au 30 septembre 2020 dernier).

Poursuite des études cliniques

Ces fonds permettront d'abord de financer la poursuite du développement global du NBTXR3, en priorité pour le traitement des cancers de la tête et du cou localement avancés, avec 58,1 millions de dollars budgétés pour la poursuite de l’étude aux Etats-Unis et en Europe. Nanobiotix compte ensuite environ 20,6 millions de dollars pour permettre la poursuite du développement des autres essais, cliniques et précliniques, et le solde, le cas échéant, pour ses besoins généraux.

Le produit total de l'opération pourrait cependant dépasser ce montant du fait de l'option de surallocation envisagée, permettant aux banques en charge de l'opération de souscrire pour leur compte des ADS et/ou des actions supplémentaires, représentant une extension jusqu'à 15% de l'offre de base. Dans ce cas, en supposant que cette option soit intégralement exercée, le produit net escompté monterait, toujours au point médian de la fourchette proposée, à 92,3 millions de dollars (environ 76,2 millions d’euros). Les banques auront 30 jours pour choisir de l'exercer.

Mieux cibler les radiothérapies

Le NBTXR3 est un dispositif amplificateur de la radiothérapie -ou "radio-enhancer"- représentant une potentielle percée thérapeutique dans le traitement du cancer par les rayons-x, qui constitue un standard de soin depuis près d'un siècle. Plus d'un patient sur deux est traité par radiothérapie à un stade de la maladie, mais cette technique théoriquement efficace sur 100% des tumeurs est intrinsèquement limitée par la capacité de l'organisme à résister aux rayons.

Le NBTXR3 est composé de nanoparticules cristallines d’oxyde d’hafnium, administrées en une seule injection directement dans la tumeur avant la première séance de radiothérapie d’un patient. Après l’injection, les nanoparticules pénètrent les cellules tumorales. Ces particules sont activées par les radiations ionisantes, libérant une quantité d’énergie importante qui va détruire plus de cellules cancéreuses. Les particules étant présentes uniquement dans la tumeur, l’effet est limité à celle-ci, il n’y a donc pas d’ajout d’effet secondaire dans les tissus sains environnants.

