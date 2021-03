Nanobiotix : De nouvelles données précliniques sur NBTXR3 boostent Nanobiotix

(BFM Bourse) - La présentation à la conférence virtuelle de l'AACR de données recueillies par les chercheurs du MD Anderson sur le "radio-enhancer" de Nanobiotix suscite un bond du titre mercredi en Bourse.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Un effet abscopal, c'est-à-dire "en dehors du champ d'action" d'un traitement local : ce terme a été forgé (en associant un radical latin, ab, à un suffixe grec, scope) au XXe siècle pour désigner le fait qu'un traitement radiothérapeutique -localisé par définition- peut permettre de faire régresser une tumeur située à distance de la zone traitée. Par exemple, un patient bénéficie d'une radiothérapie sur une métastase osseuse, et qui voit diminuer sa tumeur au foie bien que celle-ci n'ait pas été directement visée (compte tenu des effets secondaires des rayons X, il n'est malheureusement pas possible d'attaquer une tumeur où qu'elle se situe). C'est notamment cet effet qui a été mis en évidence par des chercheurs du MD Anderson Cancer Center (université du Texas) lors d'essais précliniques sur le NBTXR3 de Nanobiotix, en injection unique avant la radiothérapie, et détaillé au cours de la première conférence virtuelle de l’AACR (American Association for Cancer Research) sur la science et la médecine des radiations, qui se tient jusqu'à mercredi.

Les mécanismes qui expliquent l'effet abscopal font encore l'objet d'études poussées, mais très schématiquement il semble que le fait de déclencher la mort cellulaire ("apoptose") des cellules cancéreuses génère une réponse immunitaire adaptative, amenant l'organisme à réagir plus agressivement face à l'ensemble des tumeurs.

Selon la présentation, intitulée Integration of anti-TIGIT and anti-LAG3 with NBTXR3-mediated Immunoradiation Therapy Improved Abscopal Effect and Induces Long-term Memory Against Cancer (accessible sur la plate-forme de la conférence), une combinaison d'inhibiteurs de checkpoint (des traitements biotechnologiques) et du NBTXR3 activé par radiothérapie a amélioré le contrôle des tumeurs locales et distantes, et augmenté le taux de survie global de modèles animaux. Les souris ayant survécu ont été immunisées contre les réinjections de cellules tumorales, ont conservé un pourcentage de cellules immunitaires mémoires significativement plus élevé et des activités immunitaires anti-tumorales plus fortes que les souris du groupe témoins. La thérapie combinée a ainsi augmenté la réponse anti-tumorale dans les tumeurs irradiées et non irradiées, ce fameux effet abscopal.

"Démontrer l’efficacité de notre produit-candidat NBTXR3, quel que soit le type de tumeurs et la combinaison de traitements administrée, est un objectif clé dans le cadre de notre mission visant à améliorer le bénéfice thérapeutique de millions de patients atteints de cancer. Les données cliniques préliminaires obtenues avec plusieurs types de tumeurs montrent que l’effet primaire de NBTXR3 pourrait être universel et potentiellement bénéfique pour tous les patients pour qui la radiothérapie est prévue dans le protocole de soins", a déclaré le président du directoire de Nanobiotix, Laurent Levy. "Les données positives de cette étude préclinique suggèrent que nous pourrions étendre l'application de NBTXR3 aux checkpoints inhibiteurs. Enfin, la mémoire anti-tumorale à long terme est un bénéfice thérapeutique potentiel de notre produit que nous allons continuer à explorer", a-t-il ajouté.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse