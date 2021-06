Namr : L'offre de namR massivement souscrite par les épargnants comme par les gérants

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la data intelligence a largement fait le plein au terme de la période de souscription en vue de son introduction sur Euronext Growth. Les demandes de souscription ont représenté 2,4 fois le montant offert, la fraction réservée aux petits porteurs étant même sursouscrite plus de... 12 fois.

Le carton annoncé de namR s'est bien matérialisé. Dans le cadre de son introduction en Bourse, la société spécialisée dans les données relatives aux bâtiments -couvrant la totalité des immeubles en France- a bénéficié d'une demande "extrêmement forte" pour son offre à prix ferme qui portait sur un montant de titres de 8 millions d'euros.

La demande a représenté l'équivalent de 19,5 millions d'euros, soit un taux de sursouscription de 2,4 fois. Les institutionnels ont demandé pour 9,8 millions d'euros d'actions dans le cadre du placement global et les particuliers pour 9,7 millions d'euros, soit un taux de sursouscription de 12,1 fois la part qui leur était réservée.

L'accueil réservé à namR par les investisseurs institutionnels comme le grand public a "dépassé nos attentes", s'est réjouit Chloé Clair, la directrice générale.

"Nous sommes évidemment très honorés et fiers de cette confiance. Ce succès constitue un nouveau témoignage de la pertinence de la vision de Gregory Labrousse, co-fondateur et président du conseil d’administration de namR et de son ambition de bâtir un leader français de la Data Intelligence au service des enjeux de la transition écologique. C’est aussi un formidable encouragement pour l’ensemble de nos équipes qui partagent au quotidien notre esprit de conquête et d’innovation. Forts de la réussite de notre introduction en Bourse, nous sommes aujourd’hui prêts à changer de dimension, aussi bien en termes de leadership technologique que de déploiement commercial en France et à l’international" a-t-elle ajouté, avant de remercier une nouvelle fois "chaleureusement" anciens et nouveaux actionnaires, ainsi que l’ensemble de ses clients et partenaires. "Grâce à leur soutien, une nouvelle aventure s’ouvre aujourd’hui pour namR !"

L'introduction confère à namR une capitalisation indicative de 38,2 millions d'euros, ce qui positionne l'entreprise à la lisière du premier tiers des sociétés cotées sur le marché à réglementation allégée Euronext Growth.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse