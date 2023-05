Nacon : Le dernier jeu de Nacon sur Le Seigneur des anneaux reçoit un accueil glacial... y compris en Bourse

(BFM Bourse) - Gollum, le dernier jeu de Nacon, a reçu un accueil plus que mitigé de la presse spécialisée. En Bourse, le titre accuse la plus forte baisse du marché parisien.

La partie s'annonce délicate pour Nacon. Le titre de l'éditeur français plonge 16% à 2,18 euros, et pointe à la peu envieuse place de bon dernier du SRD parisien, vendredi. Le Seigneur des Anneaux: Gollum, le dernier opus de Nacon, reçoit un accueil glacial que ce soit auprès de la presse spécialisée ou en Bourse.

Sorti le 25 mai sur PC, PlayStation 4 et 5 ainsi que sur Xbox Series et One, le jeu vidéo a reçu un accueil glacial de la part des critiques, rapportent nos collègues de Tech & Co. Le dernier opus de Nacon plaçant le joueur dans la peau de la créature iconique de la saga Le Seigneur des Anneaux n'a pas convaincu la presse spécialisée.

"Pire jeu de l'année"

"Avec une note moyenne de 40/100, l’accueil des journalistes est très réservé et ne devrait pas favoriser le succès du jeu qui sera tout de même aidé par la puissance de sa franchise sur le long terme", relève TP ICAP Midcap dans sa dernière note consacrée à Nacon.

Les critiques sont en effet loin d'être tendres pour Gollum. Selon l'agrégateur de notes Metacritic, les développeurs du studio Daedalic Entertainment et l'éditeur français Nacon ont tout simplement donné naissance "au pire jeu de l'année".

Malgré ces critiques assassines sur son dernier opus, Nacon "possède encore de belles perspectives de rebond sur son activité historique, l’accessoire", estime Charles-Louis Planade de TP ICAP Midcap. La mauvaise note attribuée pour Gollum "ne doit pas non plus mettre en cause la qualité du portefeuille de studios", ce qui motive l'analyste à maintenir sa recommandation à l'achat sur Nacon ainsi que son objectif de cours de 4,3 euros.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse