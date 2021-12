Moderna : Va construire une usine de vaccins en Australie

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un accord de principe avec le gouvernement australien pour la construction d'une usine de fabrication de vaccins à ARN messager (ARNm) à Victoria, en Australie.



Moderna et le gouvernement australien se sont engagés à finaliser l'accord.

La collaboration vise à fournir aux Australiens l'accès à un portefeuille national de vaccins à ARNm contre les virus respiratoires, y compris la COVID-19, la grippe saisonnière, le virus respiratoire syncytial (VRS) et d'autres vaccins potentiels, en attente d'homologation.



Moderna s'attend à produire jusqu'à 100 millions de doses de vaccin en Australie chaque année. L'installation est également destinée à être activée d'urgence pour aider l'Australie à avoir un accès direct à des capacités de réponse rapide à la pandémie.



