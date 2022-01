Moderna : Oddo réitère son conseil après les estimations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le management de Moderna publiait hier après-midi une mise à jour de ses estimations de ventes pour 2021 ainsi que de ses ambitions 2022.



' Nous retenons : 1/ les ventes 2021 devraient ressortir autour de 17,5 Md$ c'est-à-dire dans le haut de fourchette de la guidance annoncée au T3 (entre 15 et 18 Md$) 2/ Concernant 2022, le management a revu à la hausse son orientation initiale. En effet, les accords d'achats pour cette nouvelle année portent sur des ventes de l'ordre de 18,5 Md$ (vs 17 Md$ préc.) accompagnées d'options de l'ordre de 3.5 Md$ (vs 3 Md$ précédemment.) ' indique Oddo.



Oddo réitère son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 440 $.



' La pression en fin d'année dernière sur le titre (post résultats de phase 1 dans la grippe saisonnière) nous semble une bonne opportunité de renforcement. L'année 2022 devrait encore être orientée par l'évolution de la pandémie. Cependant, cette évolution devrait laisser place aux opportunités de développements du groupe avec une trésorerie estimée de 24 Md$ cette année ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.