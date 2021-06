Moderna : Nouvel accord de collaboration avec Lonza

(CercleFinance.com) - Lonza a annoncé l'extension de sa collaboration avec Moderna. Le groupe va déveloper encore la fabrication de substances médicamenteuses pour le vaccin COVID-19 de Moderna. Il prévoit l'installation d'une nouvelle ligne de fabrication pour cette production sur le site de Lonza à Geleen (NL).



La nouvelle ligne de production fournira jusqu'à 300 millions de doses supplémentaires une fois qu'elle fonctionnera à pleine capacité.



En mai 2020, Lonza et Moderna ont annoncé un accord de collaboration stratégique de dix ans pour permettre la fabrication du vaccin COVID-19 de Moderna et d'autres produits de Moderna à l'avenir.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

