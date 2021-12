Moderna : Le rappel efficace contre Omicron selon des données

(CercleFinance.com) - Moderna a présenté aujourd'hui des données préliminaires visant à évaluer l'efficacité des doses de rappel candidates de 50 µg et 100 µg contre le variant Omicron du Covid.



'Le rappel actuellement autorisé de 50 µg d'ARNm-1273 a augmenté les niveaux d'anticorps neutralisants contre Omicron d'environ 37 fois par rapport aux niveaux de pré-rappel', indique le laboratoire.



Par ailleurs, la dose de rappel de 100 µg d'ARNm-1273 a augmenté les niveaux d'anticorps neutralisants d'environ 83 fois par rapport aux niveaux de pré-rappel.



Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, estime que ces résultats sont 'rassurants' et ajoute que 'Moderna continuera à faire progresser rapidement un rappel spécifique à Omicron au cas où cela deviendrait nécessaire à l'avenir'.



