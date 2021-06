Moderna : L'UE active l'achat de 150M de doses du vaccin

(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir aujourd'hui qu'elle a activé l'achat de 150 millions de doses supplémentaires du vaccin Covid de Moderna pour 2022, via un avenant au 2e contrat passé avec la laboratoire.



Le contrat révisé comprend la possibilité d'acheter des vaccins à usage pédiatrique et des doses de rappel. Il garantit une livraison entre le 3e trimestre 2021 et fin 2022, avec des possibilités d'adaptation en fonction de la situation épidémiologique dans chaque pays de l'Union.



Les États membres auront aussi la possibilité de revendre ou de donner des doses à des pays dans le besoin en dehors de l'UE ou via l'initiative COVAX qui travaille à diffuser de manière équitable les vaccins à travers le monde.





