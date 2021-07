Moderna : Étude du vaccin pour la grippe saisonnière

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que les premiers participants ont été dosés dans l'étude de phase 1/2 de l'ARNm-1010, le vaccin candidat quadrivalent à ARNm contre la grippe saisonnière.



Cette étude de phase ½ évaluera l'innocuité, la réactogénicité et l'immunogénicité de l'ARNm-1010, le candidat vaccin contre la grippe saisonnière de Moderna chez des adultes en bonne santé de 18 ans et plus aux États-Unis.



L'ARNm-1010 est le premier vaccin candidat contre la grippe saisonnière de Moderna à entrer en clinique et cible les lignées recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la prévention de la grippe, y compris la grippe saisonnière A H1N1, H3N2 et la grippe B Yamagata et Victoria.



