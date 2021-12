Moderna : Données de phase 1 positives dans la grippe

(CercleFinance.com) - Moderna indique que l'étude de phase 1 du vaccin quadrivalent contre la grippe (ARNm-1010) a réussi à stimuler les titres contre les quatre souches chez les adultes, même à la dose la plus faible, et qu'aucun problème de sécurité important n'a été observé.



Outre ces premières données intermédiaires positives, la société de biotechnologies annonce que l'étude de phase 2 de l'ARNm-1010 a achevé son recrutement et que la préparation de l'étude de phase 3 est en cours.



Moderna a également fourni une mise à jour sur son programme de vaccination contre la grippe saisonnière, programme qui va maintenant au-delà du quadrivalent avec deux autres candidats au développement (ARNm-1011 et ARNm-1012).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel