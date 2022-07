Mobile network : Cession de filiales à Azerion

(CercleFinance.com) - Madvertise annonce la signature d'un accord ferme avec le groupe néerlandais Azerion pour la cession de ses filiales dédiées à la publicité sur mobile en Allemagne et en France pour un montant total de 11,3 millions d'euros payés en espèces et en actions Azerion.



Cet accord s'inscrit dans la nouvelle stratégie engagée depuis l'arrivée de Park Partners en tant qu'actionnaire de référence, qui vise à opérer une réorientation stratégique afin de se positionner sur un segment à fort potentiel dans le web 3.0 et la technologie blockchain.



Cette cession stratégique sera payée en numéraire pour au moins 4,8 millions d'euros et le solde en actions Azerion, avec un versement initial représentant 384.614 actions. L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin du mois de juillet 2022.



