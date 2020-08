Mnd : Recul de 16% du CA annuel

(CercleFinance.com) - A l'issue de son exercice 2019-20, MND indique avoir réalisé un chiffre d'affaires en recul de 16% à 40,3 millions d'euros, pénalisé sur son second semestre par la pandémie de coronavirus qui a entrainé des mesures restrictives au sein de nombreux pays.



Face à cette situation, il a adapté son activité dès la mi-mars en procédant à la fermeture partielle de ses différents sites de production en France et en Europe, et en interrompant ses livraisons et les installations sur site en concertation avec ses clients.



Consécutivement aux mesures de déconfinement en mai, le groupe a opéré le redémarrage progressif de ses sites de production, avec un retour à pleine capacité depuis fin juin 2020. Son carnet de commandes ferme s'élevait à 197,1 millions d'euros au 30 juin 2020.



