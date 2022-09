Miliboo : Le titre décolle après un premier trimestre record

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Miliboo a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires 'record' pour son premier trimestre, la marque d'ameublement continuant de profiter de son positionnement 'phygital', combinant boutiques et site Internet.



L'entreprise basée en Haute-Savoie dit avoir réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 6,7% à 9,6 millions d'euros sur le trimestre allant du 1er mai au 31 juillet, soit le niveau le plus élevé de son histoire pour cette période de l'année.



Si l'activité Internet s'est légèrement contractée sur le trimestre écoulé, les boutiques ont pris le relais de la croissance, en particulier la 'Milibootik' de la rue de Rivoli à Paris, qui monte actuellement en puissance selon la société.



À l'international (Italie, Espagne et Allemagne), les ventes s'inscrivent en hausse de 5,1%.



Dans son communiqué, Miliboo affiche l'intention d'exécuter sa stratégie de développement avec l'ambition de poursuivre sa trajectoire de croissance sur les prochains mois.



La société assure s'attacher à maintenir un bon niveau de stocks, en particulier sur ses produits fortement demandés, tout en demeurant vigilante sur ses coûts dans le contexte de tensions inflationnistes.



Suite à cette publication, l'action Miliboo cotée à la Bourse de Paris s'envolait de plus de 8% vendredi en milieu de matinée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.