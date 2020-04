Microwave vision : Grâce à un nouveau contrat géant dans la défense, Microwave Vision accélère son rebond

(BFM Bourse) - La société de hautes technologies originaire de Paris-Saclay, leader mondial des systèmes de mesures d’antennes, bondit de plus de 12% mercredi matin, portant à près de 55% son rebond depuis le plancher de la mi-mars, après l'annonce d'un nouveau contrat historique auprès d'un client issu du secteur aérospatial-défense.

Au moins le tiers du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise l'an dernier: c'est le montant du nouveau contrat majeur signé par Microwave Vision pour un système de mesure dans le secteur de l’aérospatial-défense, ce qui propulse le titre en hausse de 12,29% à 20,10 euros vers 10h00 mercredi.

À l'image d'un précédent contrat du même ordre dévoilé en février 2019, à l'époque le plus important jamais signé par le groupe français, les détails du marché restent largement confidentiels, secteur d'activité oblige. Microwave Vision parle d'un "nouveau succès commercial majeur auprès de ce client", suggérant qu'il s'agit du même donneur d'ordre.

Le montant exact du contrat est supérieur à 30 millions d'euros, avec une montée en puissance progressive du chiffre d’affaires entre 2020 et 2023. Microwave Vision s'attend à ce que la phase d'études soit allégée compte tenu des compétences déjà acquises sur des systèmes similaires.

Pas de perturbations liées au coronavirus

En parallèle, le groupe a également enregistré deux commandes avec un acteur américain dans le domaine du "newspace" (l'industrie spatiale d'initiative privée, incarnée par exemple par SpaceX d'Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos) d’un montant global proche de 4,5 millions d'euros.

Après avoir vu en 2019 son chiffre d'affaires grimper de 17% à 87,3 millions d'euros -et son carnet de commandes progresser encore plus fortement de 50% à 110,2 millions d'euros- MVG souligne que ces derniers succès illustrent le renforcement de "son positionnement sur les systèmes de mesure de grande ampleur, un marché en forte demande, et confirme sa capacité à signer des contrats de taille très significative lui permettant de franchir rapidement des seuils d’activités importants".

Partant d'un très bon bilan boursier en 2019 (+105%), le titre a subi la chute des marchés d'actions début 2020 mais affiche désormais 54,8% de rebond depuis un plancher annuel du 16 mars après avoir indiqué ne pas avoir à subir de perturbations significatives du fait du Covid-19. Microwave Vision continue à s’approvisionner "dans de bonnes conditions" malgré quelques retards aujourd'hui résolus pour certains composants mineurs et n'a subi aucune annulation de commande.

