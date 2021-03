Metropole tv : Tenue de la prochaine AGM à huis clos

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - M6 annonce que dans le contexte de la Covid-19, son directoire a pris la décision de tenir l'assemblée générale mixte (AGM) du 20 avril à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.



L'assemblée fera l'objet d'une retransmission en direct et en différé sur le site Internet du groupe de médias, mais les actionnaires ne pourront pas participer et voter en direct du fait de l'impossibilité technique de procéder à leur identification.



Ils peuvent néanmoins soit voter par correspondance, soit donner une procuration à la personne (mandat à un tiers), soit adresser une procuration à la société sans indication de mandat (pouvoir au président).



