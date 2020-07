Metropole tv : Négocie la cession de Home Shopping Service

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 annonce ce soir être entré en négociations exclusives avec la société Stars, maison-mère de Teleshopping, en vue de la cession de 100% de la société Home Shopping Service.



'Le Groupe M6 considère qu'un rapprochement de sa filiale avec l'autre acteur majeur du secteur en France (Teleshopping) permettrait de pérenniser le modèle économique du téléachat. La cession du capital s'accompagnerait, d'une part, d'un contrat de diffusion des programmes de téléachat sur les antennes du Groupe M6 et, d'autre part, d'une option de vente de la participation de 51% détenue par le Groupe dans Best of TV', explique le groupe.



