Metabolic explorer : Reprise de la production sur le site d'Amiens de Metabolic Explorer

(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer, spécialiste des bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, confirme la reprise comme prévu de toutes les productions de l'usine d'Amiens ce lundi 14 juin, notamment celles nécessitant de l'acide chlorhydrique.



Les travaux de mises en place de la solution provisoire de stockage limité d'acide chlorhydrique se sont achevés le 9 juin. Le site devrait retrouver 100% de ses capacités de production dans les jours à venir et les livraisons des clients reprendront progressivement.



'A présent que le calendrier est connu, l'estimation du coût de l'évènement et des pertes de chiffre d'affaires engendrées par l'arrêt de l'usine va pouvoir être finalisée, en relation avec les assurances', ajoute la société.



